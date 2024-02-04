Хобленко: Я делал все, чтобы остаться в ЛНЗ

Нападающий Алексей Хобленко рассказал о подписании полноценного контракта с черкасским клубом ЛНЗ.

“ – Расскажи, что происходило с тобой после окончания аренды?

– Я вернулся домой, к семье, к жене, к друзьям, отдыхал. После Нового года я начал заниматься индивидуально, готовиться к чемпионату.

– Как ты видел свое будущее после отъезда из ЛНЗ?

– Я хотел остаться в ЛНЗ и все делал, чтобы остаться здесь. Теперь я здесь.

– Кто сыграл ключевую роль в твоем полноценном подписании в ЛНЗ, и как происходил процесс перехода?

– Процесс перехода был медленный, но мы все же договорились, и я здесь. Я очень рад быть в команде, очень рад видеть всех.

– По ком соскучился и с кем, возможно, поддерживал связь?

– По всем соскучился. Поддерживал связь с Серегой Рыбалкой – мы живем рядом в Киеве, играли вместе в футбол в свободное время в отпуске. С Бойко переписывались.

– Как тебе кадровые изменения в команде? Уже 7 новичков, 5 из которых – легионеры.

– Я только пришел в команду, еще будем знакомиться. Так что все впереди.

– В какой ты форме? Быстро ли наберешь оптимальные кондиции?

– Я поддерживал форму дома. В тренажерном зале был, бегал сам. Сейчас до начала чемпионата еще 20 дней, так что, я думаю, успею еще набрать форму и помогу команде”, - сказал Хобленко.