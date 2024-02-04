  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. КМ. Кривбасс - Левадия 2:2. Криворожскому клубу немного не хватило до победы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КМ. Кривбасс - Левадия 2:2. Криворожскому клубу немного не хватило до победы

Премьер-лига

Вырвались вперед, но не удержали преимущество

КМ. Кривбасс - Левадия 2:2. Криворожскому клубу немного не хватило до победы

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" провел свой четвертый контрольный матч на тренировочных сборах в Испании. Их соперником стала эстонская "Левадия".

В первой части матча "Кривбасс" создал несколько хороших моментов, и сделал счет 1:0 в их пользу. Во второй половине игры "Кривбасс" забил еще один гол, но оппоненты смогли выровнять счет - 2:2. Юрий Вернидуб провел 11 замен на 62-й минуте матча.

Следующий контрольный матч состоится 6 февраля против английского "Брентфорда Б".

4 февраля 2024 года. Зимние УТС. Контрольный матч №4.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Левадия" (Таллинн, Эстония) - 2:2 (1:0)

Голы: Даниэль Соса (Принс Аду), 23 (1:0). Хрвое Илич, с пенальти, 48 (2:0). Ахмад Геро, с пенальти, 53 (2:1). Александр Закарлюка, 88 (2:2).

По теме
yellow-arrow
Бойцовский день Зари. Луганский клуб был вовлечен в двух стычках во время товарищеских поединков
yellow-arrow
Заря переезжает из Киева в Ужгород. Там клуб будет играть домашние матчи
yellow-arrow
КМ. Александрия - Вайле 0:3. Второй спарринг за сегодня оказался непосильным
Кривбасс (Кривой Рог) ФКИ Левадия (Таллинн)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости