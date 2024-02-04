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КМ. Кривбасс - Левадия 2:2. Криворожскому клубу немного не хватило до победы
Вырвались вперед, но не удержали преимущество
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Криворожский "Кривбасс" провел свой четвертый контрольный матч на тренировочных сборах в Испании. Их соперником стала эстонская "Левадия".
В первой части матча "Кривбасс" создал несколько хороших моментов, и сделал счет 1:0 в их пользу. Во второй половине игры "Кривбасс" забил еще один гол, но оппоненты смогли выровнять счет - 2:2. Юрий Вернидуб провел 11 замен на 62-й минуте матча.
Следующий контрольный матч состоится 6 февраля против английского "Брентфорда Б".
4 февраля 2024 года. Зимние УТС. Контрольный матч №4.
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Левадия" (Таллинн, Эстония) - 2:2 (1:0)
Голы: Даниэль Соса (Принс Аду), 23 (1:0). Хрвое Илич, с пенальти, 48 (2:0). Ахмад Геро, с пенальти, 53 (2:1). Александр Закарлюка, 88 (2:2).
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