Брагару находится в лагере киевского Динамо

Игрок одесского "Черноморца" Максим Брагару, о возможном переходе которого в столичное "Динамо" в последнее время ведется немало разговоров, продолжает находиться в Турции. Большую часть тренировочного сбора он провел в расположении "моряков", но ни одного контрольного матча в его составе по состоянию здоровья не сыграл.

Однако еще за несколько дней до того, как позавчера вечером команда Романа Григорчука покинула турецкое Средиземноморье, 21-летний универсал перебрался в динамовский лагерь.

Пока неизвестно, в каком именно статусе футболист находится в расположении "Динамо". По крайней мере, официального сообщения со стороны столичного клуба о переходе Максима Брагару в его ряды пока не было.