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Брагару находится в лагере киевского Динамо

Премьер-лига

В эпопее с лидером Черноморца точка еще не поставлена

Брагару находится в лагере киевского Динамо

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Игрок одесского "Черноморца" Максим Брагару, о возможном переходе которого в столичное "Динамо" в последнее время ведется немало разговоров, продолжает находиться в Турции. Большую часть тренировочного сбора он провел в расположении "моряков", но ни одного контрольного матча в его составе по состоянию здоровья не сыграл.

Однако еще за несколько дней до того, как позавчера вечером команда Романа Григорчука покинула турецкое Средиземноморье, 21-летний универсал перебрался в динамовский лагерь.

Пока неизвестно, в каком именно статусе футболист находится в расположении "Динамо". По крайней мере, официального сообщения со стороны столичного клуба о переходе Максима Брагару в его ряды пока не было.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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