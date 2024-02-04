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Брагару находится в лагере киевского Динамо
В эпопее с лидером Черноморца точка еще не поставлена
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Игрок одесского "Черноморца" Максим Брагару, о возможном переходе которого в столичное "Динамо" в последнее время ведется немало разговоров, продолжает находиться в Турции. Большую часть тренировочного сбора он провел в расположении "моряков", но ни одного контрольного матча в его составе по состоянию здоровья не сыграл.
Однако еще за несколько дней до того, как позавчера вечером команда Романа Григорчука покинула турецкое Средиземноморье, 21-летний универсал перебрался в динамовский лагерь.
Пока неизвестно, в каком именно статусе футболист находится в расположении "Динамо". По крайней мере, официального сообщения со стороны столичного клуба о переходе Максима Брагару в его ряды пока не было.
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