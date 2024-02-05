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Вацко опроверг информацию Палкина о сумасшедшей клаусуле Судакова в Шахтере
Источник заявил, что в новом контракте игрока сумма отступных совсем не прописана
Скриншот: ТК Футбол
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко опроверг информацию генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина о том, что в новом контракте хавбека "горняков" Георгия Судакова прописаны отступные в размере 150 млн евро.
Как сообщает Вацко, в контракте сторон вообще не прописана клаусула.
Также источник опроверг слухи о том, что новая зарплата 21-летнего футболиста составляет 1.5-2 миллиона евро за сезон.
Напомним, недавно Георгий Судаков продлил контракт с "Шахтером" до лета 2028 года.
В текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за "Шахтер", отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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