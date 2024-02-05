Вацко опроверг информацию Палкина о сумасшедшей клаусуле Судакова в Шахтере

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко опроверг информацию генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина о том, что в новом контракте хавбека "горняков" Георгия Судакова прописаны отступные в размере 150 млн евро.

Как сообщает Вацко, в контракте сторон вообще не прописана клаусула.

Также источник опроверг слухи о том, что новая зарплата 21-летнего футболиста составляет 1.5-2 миллиона евро за сезон.

Напомним, недавно Георгий Судаков продлил контракт с "Шахтером" до лета 2028 года.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за "Шахтер", отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.