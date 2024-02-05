Днепр-1 арендует у Шахтера Очеретько - ждут снятия трансферного бана

" Днепр-1 " ведет переговоры по аренде хавбека "Шахтера" Олега Очеретько.

Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, переговоры находятся на финальной стадии, футболист уже находится в тренировочном лагере днепрян в Турции.

Источник отмечает, что сам игрок также готов уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.

При этом, по данным Цыганыка, "Днепр-1" в ближайшее время рассчитается с долгами со своими бывшими игроками и тренерами, из-за чего ФИФА наложила на клуб трансферный бан. После того, как дело с баном будет закрыто, днепряне официально подпишут Очеретько в аренду до конца сезона.

А вот украинского форварда азербайджанской "Зиры" Владислава Кулача в "Днепре-1" не будет. Это решение тренерского штаба команды.

Напомним, что Очеретько в текущем сезоне провел за "Шахтер" всего 4 матча, в которых забил 1 гол.