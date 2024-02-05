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Днепр-1 арендует у Шахтера Очеретько - ждут снятия трансферного бана
Днепряне в ближайшее время намерены рассчитаться с долгами и арендовать хавбека Шахтера
Шахтар/Автор невідомий
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Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, переговоры находятся на финальной стадии, футболист уже находится в тренировочном лагере днепрян в Турции.
Источник отмечает, что сам игрок также готов уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.
При этом, по данным Цыганыка, "Днепр-1" в ближайшее время рассчитается с долгами со своими бывшими игроками и тренерами, из-за чего ФИФА наложила на клуб трансферный бан. После того, как дело с баном будет закрыто, днепряне официально подпишут Очеретько в аренду до конца сезона.
А вот украинского форварда азербайджанской "Зиры" Владислава Кулача в "Днепре-1" не будет. Это решение тренерского штаба команды.
Напомним, что Очеретько в текущем сезоне провел за "Шахтер" всего 4 матча, в которых забил 1 гол.
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