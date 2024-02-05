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Днепр-1 арендует у Шахтера Очеретько - ждут снятия трансферного бана

Премьер-лига

Днепряне в ближайшее время намерены рассчитаться с долгами и арендовать хавбека Шахтера

Днепр-1 арендует у Шахтера Очеретько - ждут снятия трансферного бана

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

"Днепр-1" ведет переговоры по аренде хавбека "Шахтера" Олега Очеретько.

Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, переговоры находятся на финальной стадии, футболист уже находится в тренировочном лагере днепрян в Турции.

Источник отмечает, что сам игрок также готов уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.

При этом, по данным Цыганыка, "Днепр-1" в ближайшее время рассчитается с долгами со своими бывшими игроками и тренерами, из-за чего ФИФА наложила на клуб трансферный бан. После того, как дело с баном будет закрыто, днепряне официально подпишут Очеретько в аренду до конца сезона.

А вот украинского форварда азербайджанской "Зиры" Владислава Кулача в "Днепре-1" не будет. Это решение тренерского штаба команды.

Напомним, что Очеретько в текущем сезоне провел за "Шахтер" всего 4 матча, в которых забил 1 гол.

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Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Олег Очеретько
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
05.02.2024 в 20:39
вопрос -зачем шахтеру отдавать игрока в аренду конкуренту в борьбе за медали чемпионата?
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Комментарии 1
aleks68
05.02.2024 в 20:39
вопрос -зачем шахтеру отдавать игрока в аренду конкуренту в борьбе за медали чемпионата?
Ответить
0
0

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