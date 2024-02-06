Бразильский новичок Полесья: Здесь я могу развиваться и расти как игрок

Новичок "Полесья", бразильский полузащитник Таллес Маседо Толедо Коста рассказал о своем переход в житомирский клуб.

- Поздравляем тебя в "Полесье". Хочется услышать твои первые впечатления от пребывания в команде, какие они?

- Огромное спасибо. Я невероятно благодарен всем за то, как меня приняли в команде. Причем это касается не только игроков, но и персонала и всех, кто работает в клубе. Первые впечатления - невероятные. Я хотел бы отметить, что "Полесье" - очень интересный проект. А еще меня поразило качество и профессионализм игроков. Так что впечатления - только самые лучшие.

- С кем ты общаешься больше всего?

- Со многими мы уже подружились. Например, со Славой (Танковским), с Борей (Крушинским), с Филом (Филиппом Будковским). С другими - тоже. Тот-таки капитан. Но мне пока сложно произнести имена и фамилии многих. Я боюсь ошибиться. Конечно, хорошо общаемся с бразильцами. Они мне все объясняют и я уже лучше понимаю, чего хочет тренер. Вот это все и ускоряет мой процесс адаптации.

- Ускорит ли процесс твоей адаптации изучение украинского языка?

- Абсолютно согласен. Вы знаете, перед тем, как ехать сюда, я начал изучать слова наибольшего потребления. Например: "Доброе утро", "добрый день", "спокойной ночи", "спасибо"! С каждым днем в моем словарном запасе появляются новые. Особенно это касается футбольного лексикона. Я могу вас заверить: с каждым днем мой украинский становится все лучше.

- Ты - воспитанник "Сан-Паулу" и мы знаем, что этот клуб предлагал тебе продлить контракт, но ты сказал - нет, хочу в "Полесье". Так ли это было?

- Все так и было. "Сан-Паулу" предлагал продлить соглашение. Мы с руководством клуба выслушали друг друга - я взял время на размышления. Но после того, как мой агент рассказал о "Полесье", о том, с какой заботой, желанием и амбициями этот проект ведет президент клуба - я решил, что именно это и есть лучшее продолжение моей карьеры. Здесь я могу развиваться и расти как игрок. Конечно, не в последнюю очередь я думал и о наградах и титулах.

- Или что-то ты слышал до этого о "Полесье", о клубе, и если нет, то очевидно, что ты начал гуглить: что тебя больше всего поразило, когда ты уже прочитал какие-то новости о "Полесье"?

- Действительно так и было. Я начал искать информацию в интернете и сразу узнал, что клуб быстро развивается. Каждый сезон, с тех пор как его возглавил президент, клуб делал шаг вверх. Как вот выход в УПЛ. И самое главное - я вижу динамику развития. Также мне очень помог разговор с воспитанником "Сан-Паулу" Рафиньей - вы его все хорошо знаете. Он контактирует с бразильцами, которые играли в Украине. Так вот, когда я к нему обратился за советом - у него просто загорелись глаза. Он переспросил: "Полесье"? А потом сказал: даже не думай - ты должен туда идти. У тебя там все будет хорошо, потому что я слышал об этом клубе только хорошее. И знаете, этот разговор имел весомое влияние на мое окончательное решение.

- Ну, наверное же, ты пересмотрел еще какие-то обзоры, хотелось взглянуть, как играет команда. Какие впечатления произвела, то что ты увидел. И дай характеристику игры команды.

- Когда пересмотрел первые матчи, я увидел, что команда умеет играть с мячом, не любит с ним расставаться. Побеждает за счет своих сильных качеств. Но вместе с тем я увидел профессионалов и в оборонительном звене. Команда знает, когда увеличить темп игры, когда им варьировать, может выбежать в контратаку. Самый яркий эпизод, когда команда вытягивала соперника на один фланг, а Бени убегал по своему флангу - его и так не догнать, а когда этот прием еще и отработан - то вообще. Словом, со всех точек зрения - на первый план выходят качество, сбалансированность и профессионализм, - сказал игрок.