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Колос - Вардар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Колос - Вардар. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Колос
Во вторник, 6 февраля, "Колос" сыграет товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Подопечные Ярослава Вишняка сыграют с ФК "Вардар", занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии.
Контрольный поединок начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Колоса".
Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год
"Колос" - "Вардар" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Колоса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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