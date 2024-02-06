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Колос - Вардар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Колос - Вардар. Смотреть онлайн товарищеский матч

Колос - Вардар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Колос

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Во вторник, 6 февраля, "Колос" сыграет товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Подопечные Ярослава Вишняка сыграют с ФК "Вардар", занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии.

Контрольный поединок начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Колоса".

Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год
"Колос" - "Вардар" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Колоса"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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