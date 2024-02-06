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Победа с двояким впечатлением. Днепр-1 в спарринге обыграл черногорский Дечич

Премьер-лига
Обновлено

Играли неплохо в атаке, но с ошибками в обороне

Победа с двояким впечатлением. Днепр-1 в спарринге обыграл черногорский Дечич

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6 февраля "Днепр-1" провел свой очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником днепрян был черногорский клуб "Дечич".

Игра днепрян оставила двойственное впечатление – с одной стороны, команда уверенно контролировала мяч, превосходила соперника по многим параметрам, но с другой – иногда странно ошибалась в обороне, и только везение и качество атаки соперника позволило "Днепру-1" уйти без пропущенных голов.

Тем не менее, после перерыва днепряне довели свое преимущество, забив два гола. Итоговый счёт – 2:0.

"Днепр-1" – "Дечич" (Тузи, Черногория) 2:0

Голы: Пихаленок (56, с пенальти), Горбунов (73).

"Днепр-1": 33.Юрчук (32.Крапивцов, 46), 11.Мирошниченко, 3.Адамюк, 5.Сарапий (20.Горбунов, 46), 39.Сваток (кап), 30.Кравец (42.Пасич ,46), 18.Бабенко (88.Мельниченко,46), 22.Рубчинский (27.Очеретько.46), 8.Пихеленок (14.Гаджиев,59), 9.Гуцуляк (23.Баденко,59), 99. Кивинда (7. Филиппов, 46).

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