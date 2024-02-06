Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа с двояким впечатлением. Днепр-1 в спарринге обыграл черногорский Дечич
Играли неплохо в атаке, но с ошибками в обороне
scdnipro1.com.ua
6 февраля "
Игра днепрян оставила двойственное впечатление – с одной стороны, команда уверенно контролировала мяч, превосходила соперника по многим параметрам, но с другой – иногда странно ошибалась в обороне, и только везение и качество атаки соперника позволило "Днепру-1" уйти без пропущенных голов.
Тем не менее, после перерыва днепряне довели свое преимущество, забив два гола. Итоговый счёт – 2:0.
"Днепр-1" – "Дечич" (Тузи, Черногория) 2:0
Голы: Пихаленок (56, с пенальти), Горбунов (73).
"Днепр-1": 33.Юрчук (32.Крапивцов, 46), 11.Мирошниченко, 3.Адамюк, 5.Сарапий (20.Горбунов, 46), 39.Сваток (кап), 30.Кравец (42.Пасич ,46), 18.Бабенко (88.Мельниченко,46), 22.Рубчинский (27.Очеретько.46), 8.Пихеленок (14.Гаджиев,59), 9.Гуцуляк (23.Баденко,59), 99. Кивинда (7. Филиппов, 46).
Популярное сейчас
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Известен состав сборной Украины на смешанную эстафету ЧМ-2024
- Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО