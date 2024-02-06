Сарапий: Самый сложный оппонент, против которого я играл - это Динамо

Защитник " Днепра-1 " Эдуард Сарапий вспомнил самые памятные моменты в своей карьере.

— Самый удобный партнер по команде, с которым вам хорошо взаимодействовать на поле?

– Александр Сваток, конечно.

— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть в УПЛ?

– Пожалуй, "Динамо". Они даже не то, что неудобны, но были хорошо готовы физически и мы всегда работали под напряжением их прессинга.

— Самый памятный ваш гол в прошлом сезоне?

– В ворота "Динамо". Моя первая игра за "Днепр-1". Было важно проявить себя. Ну и так, как мы начинали, так это по факту был наш первый тур. Но игра в плане эмоций и результата дала нам очень многое.