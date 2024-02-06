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Сарапий: Самый сложный оппонент, против которого я играл - это Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Защитник Днепра-1 вспомнил некоторые моменты своей карьеры

Сарапий: Самый сложный оппонент, против которого я играл - это Динамо

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий вспомнил самые памятные моменты в своей карьере.

— Самый удобный партнер по команде, с которым вам хорошо взаимодействовать на поле?

– Александр Сваток, конечно.

— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть в УПЛ?

– Пожалуй, "Динамо". Они даже не то, что неудобны, но были хорошо готовы физически и мы всегда работали под напряжением их прессинга.

— Самый памятный ваш гол в прошлом сезоне?

– В ворота "Динамо". Моя первая игра за "Днепр-1". Было важно проявить себя. Ну и так, как мы начинали, так это по факту был наш первый тур. Но игра в плане эмоций и результата дала нам очень многое.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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