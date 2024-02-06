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Сарапий: Самый сложный оппонент, против которого я играл - это Динамо
Защитник Днепра-1 вспомнил некоторые моменты своей карьеры
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "
— Самый удобный партнер по команде, с которым вам хорошо взаимодействовать на поле?
– Александр Сваток, конечно.
— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть в УПЛ?
– Пожалуй, "Динамо". Они даже не то, что неудобны, но были хорошо готовы физически и мы всегда работали под напряжением их прессинга.
— Самый памятный ваш гол в прошлом сезоне?
– В ворота "Динамо". Моя первая игра за "Днепр-1". Было важно проявить себя. Ну и так, как мы начинали, так это по факту был наш первый тур. Но игра в плане эмоций и результата дала нам очень многое.
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