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Дистрибуцией канала УПЛ ТВ будет заниматься 1+1 distribution
23 февраля состоится официальная трансляция первого матча
Олександр Приходько
Украинская Премьер-Лига запускает новый спортивный канал - УПЛ ТВ, дистрибуцией которого будет заниматься 1+1 media distribution.
23 февраля состоится официальная трансляция первого матча. Увидеть телеканал можно будет в рамках базовых подписок как на ОТТ-платформах, так и кабельном ТВ и DTH-платформе Viasat.
В рамках сотрудничества УПЛ будет отвечать за создание контента, а 1+1 media - за дистрибуцию телеканала. В планах, со старта сезона 2024/25 в июле полноценно запустить телеканал вместе с дополнительными аналитическими программами, предматчевыми и послематчевыми студиями, обзорами, интервью с футболистами, тренерами и руководителями украинского футбола.
"Украинский футбол во время полномасштабной войны переживает непростые времена, но одновременно проходит полную трансформацию и отвечает на вызовы обстоятельств. Несмотря на сложные условия спорт продолжает занимать важное место в сердцах украинских болельщиков, поэтому мы приложим максимальные усилия для восстановления футбольного телевещания. Целью нашего сотрудничества с УПЛ является распространение телеканала и его контента, поэтому наша дистрибуция будет охватывать различные каналы трансляции: ОТТ-платформы, кабельное ТВ и платное спутниковое вещание", - прокомментировал директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андрей Мальчевский.
Среди контента телеканала УПЛ ТВ - прямые трансляции матчей Украинской Премьер-Лиги, уникальные программы и архивные игры чемпионатов Украины по футболу прошлых лет. Постепенно библиотека будет расширяться и наполняться новыми продуктами и прямыми эфирами.
"Зрители смогут окунуться в мир бескомпромиссной борьбы ведущих национальных клубов за главный трофей украинского футбола - титул чемпиона Украины, который получит право представлять нашу страну в розыгрыше самого престижного клубного турнира - Лиге чемпионов УЕФА. Мы стремимся и будем создавать интересный контент, знакомить аудиторию с командами и лицами УПЛ, а также наполнять эфир обзорными программами. В планах телеканала - перенимать опыт международных спортивных партнеров и создавать с ними совместный контент европейского качества", - пояснил руководитель УПЛ Евгений Дикий.
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