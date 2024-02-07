  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дистрибуцией канала УПЛ ТВ будет заниматься 1+1 distribution
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дистрибуцией канала УПЛ ТВ будет заниматься 1+1 distribution

Премьер-лига

23 февраля состоится официальная трансляция первого матча

Дистрибуцией канала УПЛ ТВ будет заниматься 1+1 distribution

Олександр Приходько

Новина українською

Украинская Премьер-Лига запускает новый спортивный канал - УПЛ ТВ, дистрибуцией которого будет заниматься 1+1 media distribution.

23 февраля состоится официальная трансляция первого матча. Увидеть телеканал можно будет в рамках базовых подписок как на ОТТ-платформах, так и кабельном ТВ и DTH-платформе Viasat.

В рамках сотрудничества УПЛ будет отвечать за создание контента, а 1+1 media - за дистрибуцию телеканала. В планах, со старта сезона 2024/25 в июле полноценно запустить телеканал вместе с дополнительными аналитическими программами, предматчевыми и послематчевыми студиями, обзорами, интервью с футболистами, тренерами и руководителями украинского футбола.

"Украинский футбол во время полномасштабной войны переживает непростые времена, но одновременно проходит полную трансформацию и отвечает на вызовы обстоятельств. Несмотря на сложные условия спорт продолжает занимать важное место в сердцах украинских болельщиков, поэтому мы приложим максимальные усилия для восстановления футбольного телевещания. Целью нашего сотрудничества с УПЛ является распространение телеканала и его контента, поэтому наша дистрибуция будет охватывать различные каналы трансляции: ОТТ-платформы, кабельное ТВ и платное спутниковое вещание", - прокомментировал директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андрей Мальчевский.

Среди контента телеканала УПЛ ТВ - прямые трансляции матчей Украинской Премьер-Лиги, уникальные программы и архивные игры чемпионатов Украины по футболу прошлых лет. Постепенно библиотека будет расширяться и наполняться новыми продуктами и прямыми эфирами.

"Зрители смогут окунуться в мир бескомпромиссной борьбы ведущих национальных клубов за главный трофей украинского футбола - титул чемпиона Украины, который получит право представлять нашу страну в розыгрыше самого престижного клубного турнира - Лиге чемпионов УЕФА. Мы стремимся и будем создавать интересный контент, знакомить аудиторию с командами и лицами УПЛ, а также наполнять эфир обзорными программами. В планах телеканала - перенимать опыт международных спортивных партнеров и создавать с ними совместный контент европейского качества", - пояснил руководитель УПЛ Евгений Дикий.

По теме
yellow-arrow
Виталий Вернидуб: Счет в матче с Брентфордом Б не был главным
yellow-arrow
Очеретько: Атмосфера в Днепре-1 замечательная. Все шутят и мне это нравится
yellow-arrow
Батагов останется в Заре. СМИ опровергнули переговоры с хорватским клубом
УПЛ Евгений Дикий Телеканал 1+1 УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Прес-реліз "1+1"
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости