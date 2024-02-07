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Батагов останется в Заре. СМИ опровергнули переговоры с хорватским клубом
Сейчас защитник восстанавливается после повреждения
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Арсений Батагов остается в команде. Об этом пишет Telegram-канал ТаТоТаке.
По информации источника, информация о переговорах между луганским клубом и загребским "Динамо" относительно перехода 21-летнего украинца не соответствует действительности.
Отмечается, что Сейчас Батагов восстанавливается после повреждения, полученного на сборах в Турции, и точно останется в "Заре" на второй круг сезона
В текущей кампании Арсений провел 19 матчей за "черно-белых" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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