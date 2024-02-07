Четыре игрока Вереса попали в лазарет на турецких сборах

Несколько игроков " Вереса " испытывают проблемы со здоровьем на сборах команды в Турции.

Так, из-за незначительных повреждений не смогли принять участие в спарринге с датским "Люнгбю" (0:0) Виталий Дахновский, Денис Балан и Ростислав Баран.

Также восстанавливается после травмы опытный Дмитрий Клец.

Впрочем, травмы являются несерьезными и медицинский штаб клуба прилагает усилия, чтобы они приняли участие в следующем контрольном поединке – с чешской "Сигмой", который запланирован на 11 февраля.

А вот защитник Василий Гакман уже вернулся в строй и вышел на замену в спарринге с "Люнгбю".