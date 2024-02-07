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Четыре игрока Вереса попали в лазарет на турецких сборах
Не обходится без небольших травм
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Несколько игроков "
Так, из-за незначительных повреждений не смогли принять участие в спарринге с датским "Люнгбю" (0:0) Виталий Дахновский, Денис Балан и Ростислав Баран.
Также восстанавливается после травмы опытный Дмитрий Клец.
Впрочем, травмы являются несерьезными и медицинский штаб клуба прилагает усилия, чтобы они приняли участие в следующем контрольном поединке – с чешской "Сигмой", который запланирован на 11 февраля.
А вот защитник Василий Гакман уже вернулся в строй и вышел на замену в спарринге с "Люнгбю".
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