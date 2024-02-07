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Директор Днепра-1: Возможно, в следующем сезоне объединимся и будем транслироваться только на УПЛ ТВ

Премьер-лига
Обновлено

Контракт с "плюсами" может быть пересмотрен

Директор Днепра-1: Возможно, в следующем сезоне объединимся и будем транслироваться только на УПЛ ТВ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о том, что днепровский клуб, (вместе с "Динамо" и "Зарей"), допускает возможность параллельных трансляций своих домашних матчей на УПЛ ТВ.

– Если говорить об этом сезоне, мы продолжим транслироваться на бесплатных каналах 2+2 и ТЕТ, как и было раньше. Мы и "Динамо" на 2+2, а "Заря" на ТЕТ.

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Но мы допускаем, что параллельно нас будут показывать на платформе УПЛ ТВ. Но мы еще должны с 1+1 уточнить наши контракты. В принципе, мы не против, но в любом случае останемся на бесплатной платформе. Будем там и там.

А что будет в следующем сезоне, будем думать в конце мая и начале июня. Возможно, объединимся и будем транслироваться только на УПЛ ТВ.

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- Возможно, этому поспособствует то, что "плюсы", с которыми у вас контракт, теперь будут заниматься дистрибуцией УПЛ ТВ.

- Это две разные структуры. Наш контракт с "плюсами" – это одно. А УПЛ ТВ создают на базе "плюсов", потому что у них есть нужные машины, ПТС-ки, оборудование, студии. Поэтому они выиграли тендер. Но это разные вещи. Они там зарабатывают деньги на производстве матчей.

А это контракты с клубами. В любом случае мы до последнего тура будем транслироваться на бесплатных каналах. Но параллельно допускаем возможность трансляции на УПЛ ТВ.

– То есть когда у "Днепра-1" закончится действующий контракт с "плюсами", клуб будет готов рассматривать предложение присоединения к УПЛ ТВ, да?

- Конечно, сядем, поговорим. Если найдем консенсус, то будем все вместе идти дальше единым телепулом. Но только со следующего чемпионата.

– Ваш контракт с "плюсами" действует до конца этого сезона?

– У нас он может быть и на несколько сезонов. Но у нас есть условие, что мы можем его пересматривать. Если придем к выводу, что будет так, то будет так. Специально никто никому не будет вставлять палки в колеса.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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