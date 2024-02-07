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Полесье провело свой последний спарринг в Испании - сыграли вничью с исландцами

Премьер-лига
Обновлено

Команда завершает свой испанский сбор

Полесье провело свой последний спарринг в Испании - сыграли вничью с исландцами

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 7 февраля "Полесье", провело свой последний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперник житомирян был исландский "Стьярнан".

"Полесье" владело преимуществом на протяжении всего матча, но с завершением у команды сегодня были проблемы. Более того, исландцы еще и забили на 60-й минуте.

Козак довольно быстро счет сравнял, "Полесье" поддавливало в концовке, но победный гол так и не забило – 1:1.

"Полесье" - Стьярнан" 1:1

Голы: Козак (71) - Атласон (60)

"Полесье" 1 тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Назаренко, Таллес, Фортюне, Будковский.

"Полесье" 2 тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко), Крушинский, Танковский (Кушниренко), Назаренко, Таллес (Грицук), Казак, Будковский (Венделл).

Видеообзор поединка:

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