Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье провело свой последний спарринг в Испании - сыграли вничью с исландцами
Команда завершает свой испанский сбор
instagram.com/fcpolissya
В среду, 7 февраля "Полесье", провело свой последний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперник житомирян был исландский "Стьярнан".
"Полесье" владело преимуществом на протяжении всего матча, но с завершением у команды сегодня были проблемы. Более того, исландцы еще и забили на 60-й минуте.
Козак довольно быстро счет сравнял, "Полесье" поддавливало в концовке, но победный гол так и не забило – 1:1.
"Полесье" - Стьярнан" 1:1
Голы: Козак (71) - Атласон (60)
"Полесье" 1 тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Назаренко, Таллес, Фортюне, Будковский.
"Полесье" 2 тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко), Крушинский, Танковский (Кушниренко), Назаренко, Таллес (Грицук), Казак, Будковский (Венделл).
Видеообзор поединка:
Популярное сейчас
- Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО