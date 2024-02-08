Вьюнник: Написанное обо мне в отношении войны – полный абсурд. Хочу в Лехию

Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюник прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть донецкий клуб из-за связанных с войной переживаний.

"Это правда, что я не на сборах. Потому что мне сначала сказали не приезжать на сборы и искать новую команду.

С моим отцом связывались представители команд УПЛ и европейские команды. Мы приняли решение, что хотим в "Лехию". Начались переговоры между клубами. Уже месяц я жду в Швейцарии, в своей семье.