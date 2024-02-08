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Вьюнник: Написанное обо мне в отношении войны – полный абсурд. Хочу в Лехию
Форвард заявил, что находится в Швейцарии
Фото: УАФ
Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюник прокомментировал информацию о том, что
"Это правда, что я не на сборах. Потому что мне сначала сказали не приезжать на сборы и искать новую команду.
С моим отцом связывались представители команд УПЛ и европейские команды. Мы приняли решение, что хотим в "Лехию". Начались переговоры между клубами. Уже месяц я жду в Швейцарии, в своей семье.
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И сейчас постят такую чепуху. Все, что написано в отношении войны – это полный абсурд", - сказал Вьюнник.
Напомним, что в текущем сезоне форвард провел за "горняков" 6 матчей (167 минут), в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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