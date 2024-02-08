Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Банада: Сейчас Верес - это амбициозная команда
Полузащитник - о своем переходе в ровенский клуб
Фото: НК Верес
Новичок "Вереса" Евгений Банада поделился эмоциями от перехода в ровенский клуб.
"Ощущения прекрасные. Очень рад стать частью этого клуба. Полон огромного желания как можно лучше себя здесь проявить. Уже имел опыт игры в Ровно, когда приезжал сюда с "Кривбассом". Воспоминания - только приятные.
Сейчас "Верес" - это амбициозная команда. Клуб ставит перед собой серьезные цели. Команда серьезно усилилась зимой. Мне нравится этот проект. Поэтому решил продолжить карьеру именно здесь", - цитирует Банаду официальный сайт "красно-белых".
Популярное сейчас
- Вьюнник: Написанное обо мне в отношении войны – полный абсурд. Хочу в Лехию
- Кубок Англии. Неожиданная и очень мощная победа Челси над Астон Виллой
- ЧМ-2024. Сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт
- 12-миллионый новичок Шахтера получил тяжелую травму в сборной Бразилии
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО