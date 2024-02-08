Банада: Сейчас Верес - это амбициозная команда

Новичок "Вереса" Евгений Банада поделился эмоциями от перехода в ровенский клуб.

"Ощущения прекрасные. Очень рад стать частью этого клуба. Полон огромного желания как можно лучше себя здесь проявить. Уже имел опыт игры в Ровно, когда приезжал сюда с "Кривбассом". Воспоминания - только приятные.

Сейчас "Верес" - это амбициозная команда. Клуб ставит перед собой серьезные цели. Команда серьезно усилилась зимой. Мне нравится этот проект. Поэтому решил продолжить карьеру именно здесь", - цитирует Банаду официальный сайт "красно-белых".