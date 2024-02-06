Верес усилился опытным экс-игроком Александрии

31-летний центральный полузащитник Евгений Банада стал игроком "Вереса", сообщает клубная пресс-служба.

Футболист подписал контракт сроком на один год и уже присоединился к лагерю команды в Турции.

Большую часть карьеры Евгений провел в "Александрии", затем он выступал за "Металлист" и "Кривбасс". Летом 2023 года он перешел в ЛНЗ, однако старт нынешнего сезона пропустил из-за повреждения. Впоследствии в составе черкасского клуба провел на поле 9 минут, выйдя на замену в матче с "Зарей".

Всего на уровне УПЛ провел за карьеру 172 поединка. Также сыграл 2 игры за молодежную сборную Украины U-21.