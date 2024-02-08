Волошин: Будем стараться побеждать на сборах, чтобы победный настрой перенести и на чемпионат

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин поделился впечатлениями от того, как проходит учебно-тренировочный сбор в Турции.

- Между двумя сборами тренерский штаб дал игрокам три дня отдыха. Хватило ли их, чтобы перезагрузиться?

- Был с девушкой, она приезжала ко мне. Можно сказать, восстановился, отдохнул от тренировок, и с новыми силами стал к новому этапу.

- В общем, как считаешь, чем второй сбор будет отличаться от первого?

- Пожалуй, будет меньше тяжелой работы, больше будем работать над тактикой, наигрывать состав. Кто-то будет играть по 60 минут, кто-то будет получать меньше времени. Будем стараться побеждать на сборах, чтобы победный настрой перенести и на чемпионат.

- Александр Владимирович анонсировал, что будет больше теоретических занятий. Над чем работаете на них?

- Показывали ошибки из предыдущих игр, общались, тренеры говорили, как делать, чтобы в будущем их избегать.

- Какие из матчей на этих сборах тебе запомнились?

- Пожалуй, с "Пахтакором", в котором мы получили пока единственную нашу победу. Показали хорошую игру и много забили.

- Впереди еще шесть контрольных матчей. Каких ожидаешь больше всего?

- С "Динамо" (Тбилиси) хочется сыграть. Думаю, будет интересный матч.

- В общем, "Динамо" часто играет с одноклубниками из Тбилиси на сборах. Возможно, что-то запомнилось из предыдущих спаррингов?

- Но я пока не играл с ними, поэтому жду.

- Время от времени к тренировкам с основным составом привлекают игроков юношеской команды. Ты тоже еще молодой игрок. Можешь объяснить, насколько это помогает им адаптироваться к взрослому футболу?

- Я считаю, что это очень правильно. Нужно подпускать молодежь, чтобы они понимали взрослый футбол, что надо больше работать, быстрее думать на поле.

- Ты уже чувствуешь себя более опытным игроком, который может и совет дать?

- Советы раздавать мне пока рано, но, конечно, чувствую, что опыта у меня немного больше, чем у них.

- На этих сборах присутствует президент клуба. Возможно, это добавляет определенной мотивации или наоборот?

- В общем, не обращаем внимания на это. Работаем, как всегда, максимально отдаваясь на тренировках и в играх.

- Сразу после небольшой передышки между сборами команда провела две тренировки. Расскажи о них.

- Утром работали над быстрым выходом из обороны в атаку, а вечером уже отрабатывали комбинации с завершающими ударами.

- Какие упражнения твои самые любимые?

- Мне нравится, когда отрабатываем удары, хочется забивать голы.

- А над чем тебе нужно еще работать?

- Много над чем, в том числе над реализацией. Не могу сказать, что у меня что-то идеальное, поэтому есть над чем работать.

- С кем живешь на сборах? С кем больше всего общаешься, проводишь свободное время?

- Живу с Денисом Игнатенко. В свободное время или спим, отдыхая после тренировок, или играем в PlayStation в FIFA, - сказал Волошин.