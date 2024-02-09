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АГМК – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

АГМК – Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч

АГМК – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: НК Верес

Новина українською

В пятницу, 9 февраля, "Верес" проведет очередной контрольный матч на сборе в Турции. Соперником ровенчан будет команда из чемпионата Узбекистанской Суперлиги - АГМК (Алмалык).

Товарищеский поединок начнется в 15:00 по киевскому времени. Смотреть спарринг можно на клубном YouTube-канале ровенского клуба.

Товарищеский матч, 9 февраля 2024 год
АГМК – "Верес" 15:00
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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