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Заря - Пюник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Заря – Пюник: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Зоря
В субботу, 10 января, соперником “Зари” в “общей тренировке”, как пишет официальный сайт луганской команды, будет лидер чемпионата Армении “Пюник”. Для “Зари” этот спарринг будет началом второго этапа сборов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 15:00. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Турция. Контрольный матч
"Заря" (Украина) – "Пюник" (Армения)
Видеотрансляция – YouTube
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