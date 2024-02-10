Заря - Пюник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В субботу, 10 января, соперником “Зари” в “общей тренировке”, как пишет официальный сайт луганской команды, будет лидер чемпионата Армении “Пюник”. Для “Зари” этот спарринг будет началом второго этапа сборов.

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Матч начнется в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube