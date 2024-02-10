Артем Козак: Люди постоянно ждут побед

Полузащитник житомирского "Полесья" Артем Козак рассказал о готовности команды к второй половине сезону УПЛ:

"У нас были хорошие соперники. Работали с погрузкой. Но я точно знаю, что нам нужно переключаться на чемпионат с сегодняшнего дня и понимать, что нас не ждет легкая прогулка. Команды, которые будут приезжать в Житомир или ждать нас дома — никто нас не будет встречать очень тепло. Люди ждут от этой команды результата. Люди ждут, потому что команда подняла планку, и от этой команды они теперь постоянно ждут победы. Это нормально для людей. Они не привыкли, что мы проигрываем или играем вничью. Поэтому мы должны отвечать тем требованиям, которые есть в современном футболе. Потому что мы не команда, которая готова быть внутри турнирной таблицы".