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Артем Козак: Люди постоянно ждут побед
Полузащитник Полесья - о готовности к УПЛ
polissyafc.com
Полузащитник житомирского "Полесья" Артем Козак рассказал о готовности команды к второй половине сезону УПЛ:
"У нас были хорошие соперники. Работали с погрузкой. Но я точно знаю, что нам нужно переключаться на чемпионат с сегодняшнего дня и понимать, что нас не ждет легкая прогулка. Команды, которые будут приезжать в Житомир или ждать нас дома — никто нас не будет встречать очень тепло. Люди ждут от этой команды результата. Люди ждут, потому что команда подняла планку, и от этой команды они теперь постоянно ждут победы. Это нормально для людей. Они не привыкли, что мы проигрываем или играем вничью. Поэтому мы должны отвечать тем требованиям, которые есть в современном футболе. Потому что мы не команда, которая готова быть внутри турнирной таблицы".
Напомним, первый матч "Полесья" в рамках Украинской премьер-лиги состоится 24 февраля в 17:00 против львовского "Руха". В настоящее время "Полесье" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 32 очками.
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