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Дебютный гол Вакулы помог Минаю сыграть вничью против Металлиста
Владислав сразу же отличился за новую команду
ФК Десна
В рамках товарищеского поединка "Минай" и "Металлист" встретились в Ужгороде.
Харьковчане открыли счет на 45+1 минуте. 17-летний Тепляков забил первый гол "Металлиста" на сборах.
На 77-й минуте дебютный гол за закарпатцев сыграл Владислав Вакула. Вингер сместился с левого фланга и из-за пределов штрафной попал в правый угол ворот.
Это был первый матч "Металлиста" на зимних сборах. Для “Миная” поединок стал уже третьим. Следующую встречу закарпатская команда проведет 14 февраля против "Карпат".
"Минай" - "Металлист" 1:1
Голы: Вакула 77 – Тепляков 45+1
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