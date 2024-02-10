Дебютный гол Вакулы помог Минаю сыграть вничью против Металлиста

В рамках товарищеского поединка "Минай" и "Металлист" встретились в Ужгороде.

Харьковчане открыли счет на 45+1 минуте. 17-летний Тепляков забил первый гол "Металлиста" на сборах.

На 77-й минуте дебютный гол за закарпатцев сыграл Владислав Вакула. Вингер сместился с левого фланга и из-за пределов штрафной попал в правый угол ворот.

Это был первый матч "Металлиста" на зимних сборах. Для “Миная” поединок стал уже третьим. Следующую встречу закарпатская команда проведет 14 февраля против "Карпат".

"Минай" - "Металлист" 1:1

Голы: Вакула 77 – Тепляков 45+1