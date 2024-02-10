Гендиректор Кривбасса: Работаем над тем, чтобы усилить еще одно звено

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о том, как проходят трансферы и адаптации игроков в криворожской команде:

Мы занимаемся вопросами подписания новых игроков, хотим усилить еще одно звено. Думаю, в ближайшее время вы все узнаете. Думаю, у нас все получится. Адаптация Твердохлеба и Никитишина проходит неплохо. У Артура получше, ведь он уже играл за "Кривбасс" и знает требования тренерского штаба. Все идет по плану.

О приезде Ядома Конаду:

Две недели назад Конаду получил украинскую визу. Подали документы на транзитную Шенгенскую визу. Всё на финальной стадии. В ближайшее время Конаду прибудет в Украину. Пытаемся успеть, чтобы он приехал к нам в Испанию.

Также генеральный директор "Кривбасса" прокомментировал слухи об интересе к вратарю Илье Волошина.

Волошин – воспитанник днепровского спортивного колледжа, с которым у нас подписан Договор о сотрудничестве. Он всегда выпускал много талантливых питомцев. Через полномасштабное вторжение окупантов мы подписали соглашение с задержкой. Раньше многие игроки колледжа выехали за границу, Илья Волошин один из них.

Мы пытались вернуть его в семью "Кривбасс", делали все возможное для этого. Но юноша сделал свой выбор, оставшись в Испании. Я желаю ему только удачи. Работаем над тем, чтобы таких талантливых футболистов, как Илья Волошин, в нашей Академии было все больше и больше. И уже именно из "Кривбасса" они будут переходить в "Реал" и другие европейские гранды.

Напомним, предпоследний контрольный матч "Кривбасса" на испанском собрании состоится сегодня в 17:00. Криворожская команда сыграет против датского "Виборга".