Черноморец: первая ничья в новом году

После четырехдневного тайм-аута в работе, предоставленного тренерским штабом по возвращении из турецкого сбора, одесский "Черноморец" продолжает подготовку к весенней части сезона в родном городе. Возобновив тренировки 7 февраля, "моряки" в течение трех дней занимались на клубной базе в Совиньоне, а сегодня запланировали сыграть двумя составами очередные контрольные матчи с представителями второй лиги. В первом из них соперником подопечных Романа Григорчука была винницкая "Нива", которая занимает 8-е место в турнирной таблице текущего чемпионата. Игра, проводившаяся в привычном для "Черноморца" режиме "за закрытыми дверями", завершилась ничейным счетом 2:2.

Интересно, что авторами голов в составе каждой из команд стал один и тот же футболист. У хозяев поля "дублем" отличился Самсон Иеде, открывший счет на 18-й минуте. Первый тайм завершился со счетом 1:0, а в начале второго винничанам удалось установить равновесие. На 50-й минуте верховую подачу к воротам "Черноморца" точным ударом головой в дальнюю "девятку" завершил играющий президент "Нивы" Артур Загорулько.

Долгое время до голов дело не доходило, однако через полчаса после результативного удара винницкого нападающего "Черноморец" снова вышел вперед. Нигерийский легионер одесситов Иеде на 80-й минуте второй раз поразил "рамку" ворот гостей, что за две недели до обновления чемпионата выглядит достаточно обнадеживающе. Однако на 89-й "Ниве" все же удалось огорчить старшего на два ранга соперника. И снова отличился Загорулько, который и второй мяч забил ударом головой.

Очереднім соперником "Черноморца" сегодня также будет одесский "Реал Фарма".