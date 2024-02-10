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КМ. Днепр-1 переигрывает лидеров чемпионата Туркменистана
Минимальная победа благодаря голу Адамюка
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
"Днепр-1" в контрольном поединке против лидера чемпионата Туркменистана "Аркадага" одерживает победу с минимальным счетом. Голом отметился Адамюк с передачи Пихаленка на 83-й минуте. Интересно, что коллектив сегодняшних соперников днепрян был создан только в прошлом году и выиграл абсолютно все 24 матча своего чемпионата.
"Спортклубовцы" сыграют свой заключительный поединок во время зимних УТС 16 февраля против латвийского "РФШ".
Контрольный матч
10 февраля. 16.00 (киевское время). Анталия. Стадион "Titanic Mardan".
СК "Днепр-1" - "Аркадаг" (Аркадаг, Туркменистан) 1:0
Гол: Адамюк (83, пас Пихаленок)
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