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Денис Мирошниченко: Удалось наиграть связки, которые мы готовим к чемпионату

Премьер-лига

Защитник днепрян поделился своими впечатлениями

Денис Мирошниченко: Удалось наиграть связки, которые мы готовим к чемпионату

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепр-1" Денис Мирошниченко подвел итоги победного спарринга против туркменистанского "Аркадага", 1:0.

Считаю, что отличная игра сегодня была. Удалось нам наиграть связки, которые мы готовили к этому матчу и готовим к чемпионату. И то, что нас просил тренер, я считаю, мы полностью выполнили. Хорошо, что матч закончился нашей победой, ведь это хорошо для нас в эмоциональном плане.

До этого ты два матча отыграл полностью, а сегодня уже не весь матч. Усталость накапливается?

Да, мне сразу еще перед игрой сказали, что буду играть 45 минут, потому что до этого играл два полных матча по 90.

Сегодня такая необычная атмосфера для спаррингов на трибунах, многие дети из Днепропетровской области. Как приятно играться в таких условиях?

Очень классная атмосфера, очень шумно было. Спасибо детям, приехавшим на наш матч, поддержали нас, а мы также поддержим их. Ребята с ними обнимаются, дарят положительные эмоции. Хочется, чтобы война скорее закончилась, и наши дети вернулись домой.

Напомним, последний спарринг на сборах в Турции днепряне проведут 16 февраля против латвийской "РФШ".

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Денис Мирошниченко СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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