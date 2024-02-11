Биловар – о сотрясении мозга: Говорил Бущану, чтобы он меня пустил на поле, потому что я могу доиграть

Центральный защитник "Динамо" Кристиан Биловар рассказал о своем состоянии после того, как получил травму во время одного из спаррингов киевлян на сборах.

“ - Как ваше здоровье? Как себя чувствуете?

- Уж гораздо лучше. Вчера еще сильно болела голова, и я плохо спал. Нахожусь еще не в лучшей форме, но надеюсь быстро восстановиться после этих событий.

- Помните ли вы, что произошло в тот момент, когда вы получили травму?

- Последнее, что я помню, это то, что была подача с фланга от соперника, я сыграл головой, а после этого проснулся и пытался оттолкнуть от себя Жору Бущана, потому что не понимал, что произошло. Говорил ему "Пусти меня на поле, я могу доиграть". Но уже через две-три минуты осознал ситуацию и благодарил Жоре за то, что держал меня и не пускал, потому что, повторюсь, я хотел вырваться на поле.

- Просматривались ли момент столкновения на видео?

- У меня многие об этом спрашивали и советовали пересмотреть, но, честно говоря, я ни разу не смотрел.

- У вас диагностировали сотрясение мозга, какие сроки восстановления после него?

- Кроме сотрясения мозга еще достаточно глубокая рана, на которую мне наложили швы. К счастью, нет никаких проблем с головой, поэтому врач сказал, как только мне снимут швы, я смогу начать работу в общей группе. Это ориентировочно 10-14 дней. Когда получаешь такие травмы, начинаешь задумываться о важных вещах, и я хочу сказать, что наши травмы на футбольном поле вообще ничто по сравнению с ранениями воинов на поле боя, ведь там на кону стоит жизнь. И это самое страшное, когда человеческую жизнь кто-то у кого-то может отнять.

- Получив эту травму, вы сразу вышли к полю досматривать матч, пока ждали врачей, чтобы забрали вас в больницу. Вчера вы уже присутствовали на игре, сегодня пришли на тренировку. Вас так сильно тянет на поле?

- Я никогда не могу сидеть на одном месте – ничего хуже для меня и быть не может. Я вчера сказал командному врачу, что не буду сидеть в номере, а пойду смотреть игру. Он попросил сообщить, если мне будет плохо, но я заверил его, что все будет хорошо. Быть с командой – это для меня самое важное”, - сказал Биловар.