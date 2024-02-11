Биловар: Хочу попросить у болельщиков Динамо терпение во время сборов

Центральный защитник "Динамо" Кристиан Биловар прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона.

“ - Тренировочный сбор в Турции выходит на финишную прямую. В какой форме находится команда? В каком физическом состоянии?

- Считаю, мы еще не достигли нашего максимума в физическом плане, ведь только недавно завершили первую часть сбора, думаю, свой максимум мы достигнем, когда до конца добежит вторая часть нашей подготовки.

Так же и в игровом плане, вы видите, что в каждом матче наигрываются разные комбинации, разные составы, футболисты действуют на разных позициях, порой, не на своих. Считаю, какую-то оценку можно будет дать только к концу собрания.

- Что бы хотели сказать болельщикам, которые следят за тренировками и матчами команды на сборах?

- Хочу попросить у них терпения именно во время сборов. Надо понимать, что на подготовительном этапе мы проводим очень тяжелую работу. Сложно в контрольных матчах быть готовыми на все 100%. А вот в чемпионате мы и сами понимаем, что не имеем права просить о терпении или дать нам время – там нужно сразу добиваться результата.

Также хочу пожелать каждому здоровью, чтобы родные и близкие находились в мире и безопасности”, - сказал Биловар.