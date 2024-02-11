КМ. Колос побеждает Динамо Батуми 3:1

На тренировочном сборе в Турции "Колос" одержал свою первую победу, обыграв грузинское "Динамо" Батуми со счетом 3:1.

Первый гол был забит Владиславом Великаном, после чего соперник сравнял счет. Однако Колос быстро вернул преимущество на свою сторону благодаря голу Дениса Безбородько.

Во втором тайме 29-летний форвард оформил дубль и установил окончательный счет.

Сейчас "Колос" занимает девятое место в Украинской Премьер-лиге. В следующем туре они сыграют на выезде с Вересом 25 февраля.

Контрольный матч

Динамо (Батуми, Грузия) - Колос - 1:3 (1:2)

Голы: ?, 37 - Великан, 26, Безбородько, 39, 55