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Цуканов о сравнении с Судаковым: Мне кажется мы немного разные
Какие свои преимущества выделил Виктор?
shakhtar.com
18-летний талант "Шахтера" Виктор Цуканов рассказал о сравнении его с Георгием Судаковым и выделил свои качества.
Мне нравится игра Судакова. Но, мне кажется, мы немного разные. Он больше обостряет, а я больше для баланса. Но в нашей игре также много подобного. В общем у меня нет такого, чтобы я равнялся на него и хотел быть как он.
Когда был маленький, то играл крайнего нападающего. А когда начали уже играть 11 на 11, то меня поставили в полузащиту.
В общем не очень люблю говорить о себе. Из своих качеств выделил бы интеллект, открывание, поиск пространства на поле и свободных зон, работа без мяча.
Сейчас Виктор Цуканов работает с основной командой "Шахтера" на сборах в Турции. В этом сезоне он забил 7 голов в 11-ти матчах за "Шахтер" U19.
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