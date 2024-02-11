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Цуканов о сравнении с Судаковым: Мне кажется мы немного разные

Премьер-лига

Какие свои преимущества выделил Виктор?

Цуканов о сравнении с Судаковым: Мне кажется мы немного разные

shakhtar.com

Новина українською

18-летний талант "Шахтера" Виктор Цуканов рассказал о сравнении его с Георгием Судаковым и выделил свои качества.

Мне нравится игра Судакова. Но, мне кажется, мы немного разные. Он больше обостряет, а я больше для баланса. Но в нашей игре также много подобного. В общем у меня нет такого, чтобы я равнялся на него и хотел быть как он.

Когда был маленький, то играл крайнего нападающего. А когда начали уже играть 11 на 11, то меня поставили в полузащиту.

В общем не очень люблю говорить о себе. Из своих качеств выделил бы интеллект, открывание, поиск пространства на поле и свободных зон, работа без мяча.

Сейчас Виктор Цуканов работает с основной командой "Шахтера" на сборах в Турции. В этом сезоне он забил 7 голов в 11-ти матчах за "Шахтер" U19.

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Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк) Георгий Судаков Виктор Цуканов
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Виктор Иванчук
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