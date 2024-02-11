Цуканов о сравнении с Судаковым: Мне кажется мы немного разные

18-летний талант "Шахтера" Виктор Цуканов рассказал о сравнении его с Георгием Судаковым и выделил свои качества.

Мне нравится игра Судакова. Но, мне кажется, мы немного разные. Он больше обостряет, а я больше для баланса. Но в нашей игре также много подобного. В общем у меня нет такого, чтобы я равнялся на него и хотел быть как он.

Когда был маленький, то играл крайнего нападающего. А когда начали уже играть 11 на 11, то меня поставили в полузащиту.

В общем не очень люблю говорить о себе. Из своих качеств выделил бы интеллект, открывание, поиск пространства на поле и свободных зон, работа без мяча.