Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В понедельник, 12 февраля, "Динамо" сыграет свой седьмой контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Очередным соперником киевлян станет действующий чемпион Латвии - рижский клуб РФШ.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский поединок можно будет на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч, 12 февраля 2024 год

"Динамо" – РФШ Рига 16:00

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"