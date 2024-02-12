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Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо – РФШ Рига. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Динамо Київ
В понедельник, 12 февраля, "Динамо" сыграет свой седьмой контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Очередным соперником киевлян станет действующий чемпион Латвии - рижский клуб РФШ.
Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский поединок можно будет на YouTube-канале "Динамо".
Товарищеский матч, 12 февраля 2024 год
"Динамо" – РФШ Рига 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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