Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попов: Не реагирую на критику в соцсетях и СМИ. Иногда такое скажут или напишут
Защитник "Динамо" старается не читать о себе комментарии
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, как относится к критике в свой адрес со стороны СМИ и экспертов.
– Как ты реагируешь на критику в соцсетях, СМИ?
- Вообще никак. Не читаю даже. Там люди, которые являются экспертами, сидя на диванах и креслах, но никогда не были в этой среде. Им интересно, когда у кого-то какие-то неудачи или кто-то выстрелил - тогда хайпуют.
Я это раскусил давно, поэтому стараюсь ни с кем не общаться. Иногда такое скажут или напишут, что, как говорится, на голову не натянешь. Но это их работа", - сказал Попов в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".
В текущем сезоне Попов провел 12 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, без результативных действий.
Популярное сейчас
- Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности
- Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
- ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад - Forbes
- Динамо изменило время начала спарринга на турецком сборе
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО