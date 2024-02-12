Попов: Не реагирую на критику в соцсетях и СМИ. Иногда такое скажут или напишут

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, как относится к критике в свой адрес со стороны СМИ и экспертов.

– Как ты реагируешь на критику в соцсетях, СМИ?

- Вообще никак. Не читаю даже. Там люди, которые являются экспертами, сидя на диванах и креслах, но никогда не были в этой среде. Им интересно, когда у кого-то какие-то неудачи или кто-то выстрелил - тогда хайпуют.

Я это раскусил давно, поэтому стараюсь ни с кем не общаться. Иногда такое скажут или напишут, что, как говорится, на голову не натянешь. Но это их работа", - сказал Попов в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".

В текущем сезоне Попов провел 12 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, без результативных действий.