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Попов: Завидую хоккеистам. В их виде спорта можно драться во время игр
Во всем виноваты эмоции
Фото: fcdynamo.com
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, почему он завидует хоккеистам.
- Не завидуешь ли ты хоккеистам из-за того, что в их виде спорта можно драться во время игр?
- Завидую. Серьезно, я даже думал об этом. Бывают такие моменты. Но во всем виноваты эмоции, их надо уметь контролировать.
- Ты дрался с кем-то на поле?
- Да нет, я бы уже закончил тогда, меня бы дисквалифицировали, забанили и так далее. Хорошо понимаю, что вся эта толкотня, все эти провокации имеют одну цель - вывести тебя и убрать таким образом с поля. Если бы на улице мы встретились с человеком, уверен, что он бы не рассказывал того, что говорят иногда на поле. Есть такие персонажи, даже не хочу о них говорить, - сказал Попов.
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