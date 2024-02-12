Попов: Завидую хоккеистам. В их виде спорта можно драться во время игр

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, почему он завидует хоккеистам.

- Не завидуешь ли ты хоккеистам из-за того, что в их виде спорта можно драться во время игр?

- Завидую. Серьезно, я даже думал об этом. Бывают такие моменты. Но во всем виноваты эмоции, их надо уметь контролировать.

- Ты дрался с кем-то на поле?

- Да нет, я бы уже закончил тогда, меня бы дисквалифицировали, забанили и так далее. Хорошо понимаю, что вся эта толкотня, все эти провокации имеют одну цель - вывести тебя и убрать таким образом с поля. Если бы на улице мы встретились с человеком, уверен, что он бы не рассказывал того, что говорят иногда на поле. Есть такие персонажи, даже не хочу о них говорить, - сказал Попов.