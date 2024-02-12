Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Динамо назвал трех одноклубников, которые могут заиграть в АПЛ
Согласны с его выбором?
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, кто из игроков столичного клуба готов играть в чемпионате Англии.
"Наверное, первый - это Шапаренко, конечно, это талантливый игрок. Затем Бущан. Ванат, если немного окрепнет. Понимаете, АПЛ - это совсем другой уровень, трудно гадать.
Дай Бог, чтобы там было больше представителей нашей нации, чтобы они прославляли Украину в этой лиге", - сказал Попов в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВДИНАМО
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Очманілий Заєць (Odessa)
12.02.2024 в 12:00
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Гол Малиновского, Арсенал уничтожил Вест Хэм, Барселона потеряла очки. Главные новости за 11 февраля
- Трубин пропустил два гола от Витории, но Бенфика не проиграла
- КАН. Нигерия – Кот-д'Ивуар 1:2. Триумф хозяев турнира
- Металлист 1925 прекратил сотрудничество с тремя игроками
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1