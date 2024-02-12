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Защитник Динамо назвал трех одноклубников, которые могут заиграть в АПЛ

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Защитник Динамо назвал трех одноклубников, которые могут заиграть в АПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, кто из игроков столичного клуба готов играть в чемпионате Англии.

"Наверное, первый - это Шапаренко, конечно, это талантливый игрок. Затем Бущан. Ванат, если немного окрепнет. Понимаете, АПЛ - это совсем другой уровень, трудно гадать.

Дай Бог, чтобы там было больше представителей нашей нации, чтобы они прославляли Украину в этой лиге", - сказал Попов в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
12.02.2024 в 12:00
А в "Чорноморці" скільки готові заграти?
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Комментарии 1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
12.02.2024 в 12:00
А в "Чорноморці" скільки готові заграти?
Ответить
0
0

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