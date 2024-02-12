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Пушич: У Ахметова прекрасное видение и глубокое знание футбола. Он мне очень понравился
Наставник горняков вспомнил, как принимал команду
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Главный тренер "
– Вы сказали в предварительном разговоре, что не спали сутки перед приездом в команду?
- Нет нет. Я приехал очень поздно, в тот же день простился с "Фейенордом", провел последнее собеседование, вернулся домой, сел в машину, поехал в Амстердам, а оттуда улетел прямо в Барселону. Все происходило очень быстро, все произошло за один день. Это очень хаотично, мы прибыли очень поздно, около 00:30, 01:30. Адреналин переполнял. Полный идей, ты много думаешь о речи, первой встрече и так далее, а кроме того, у тебя есть анализ великой "Барселоны" и ты строишь тактику, чтобы качественно ей противостоять. Итак, я очень мало спал в ту ночь, да.
– Позже состоялась встреча в Украине, где вы познакомились с президентом клуба – Ринатом Леонидовичем Ахметовым. Какой была встреча?
– Я могу описать это только одним словом, которое говорит все: увлекательной. Я получил подтверждение, что выбрал правильный клуб. У меня было такое ощущение, когда общался с Дарио и Сергеем Анатольевичем, а встреча с президентом это только подтвердила. Удивительный человек, удивительное мышление, большая любовь к клубу, большая любовь к Украине, украинскому футболу. Человек, у которого прекрасное видение и глубокое знание футбола. Он мне очень понравился.
– Встреча с ним также способствовала успеху в следующем матче?
– Бесспорно.
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