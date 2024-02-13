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Зозуля: Топовый клуб независимой Украины? Тот Днепр
Экс-форвард ответил на вопросы пресс-службы "Кривбасса"
zik
Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля, который на днях посетил сборы "Кривбасса" в Испании, ответил на 10 футбольных вопросов пресс-службы криворожан.
– Лучший игрок всех времен?
– Роналдиньо.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– "Милан". Или "Атлетико", за них сын играет (смеется).
– Тренер номер один в мире?
– Хуанде Рамос. Под его руководством понял очень многих вещей в футболе. Очень нравилось с ним работать.
– Топовый стадион, на котором играл?
– "Стад де Франс". Вы же не о результате спрашивали (на этом стадионе сборная Украины уступила Франции 0:3 и не поехала на чемпионат мира 2014 года).
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Джерард.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Даже не знаю. Пожалуй, о Бекхэме.
– Лучшее восстановление после матча?
– Бокал пива (смеется).
– Топовый клуб Независимой Украины?
– Тот "Днепр". Потому что мои самые лучшие времена были там. Мы делали там историю.
– Ваша футбольная мечта?
– Чтобы сын играл за первую команду "Атлетико" Мадрид.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Мирон Маркевич. Или Юрий Вернидуб.
– Самый памятный момент в карьере?
– Наверное, гол сборной Франции. Я чуть не умер там на поле, - рассказал Зозуля.
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