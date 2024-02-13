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Зозуля: Топовый клуб независимой Украины? Тот Днепр

Премьер-лига

Экс-форвард ответил на вопросы пресс-службы "Кривбасса"

Зозуля: Топовый клуб независимой Украины? Тот Днепр

zik

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Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля, который на днях посетил сборы "Кривбасса" в Испании, ответил на 10 футбольных вопросов пресс-службы криворожан.

– Лучший игрок всех времен?

– Роналдиньо.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– "Милан". Или "Атлетико", за них сын играет (смеется).

– Тренер номер один в мире?

– Хуанде Рамос. Под его руководством понял очень многих вещей в футболе. Очень нравилось с ним работать.

– Топовый стадион, на котором играл?

– "Стад де Франс". Вы же не о результате спрашивали (на этом стадионе сборная Украины уступила Франции 0:3 и не поехала на чемпионат мира 2014 года).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Джерард.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Даже не знаю. Пожалуй, о Бекхэме.

– Лучшее восстановление после матча?

– Бокал пива (смеется).

– Топовый клуб Независимой Украины?

– Тот "Днепр". Потому что мои самые лучшие времена были там. Мы делали там историю.

– Ваша футбольная мечта?

– Чтобы сын играл за первую команду "Атлетико" Мадрид.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Мирон Маркевич. Или Юрий Вернидуб.

Самый памятный момент в карьере?

– Наверное, гол сборной Франции. Я чуть не умер там на поле, - рассказал Зозуля.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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