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Экс-звезда Ворсклы может вернуться в полтавский клуб

Премьер-лига

Оливье Тилль может снова оказаться в УПЛ

Экс-звезда Ворсклы может вернуться в полтавский клуб

Фото: ФК Ворскла

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Люксембургский полузащитник Оливье Тилль может вернуться в "Ворсклу", сообщает журналист Игорь Бурбас.

27-летний игрок вел переговоры с ЛНЗ, однако они пока зашли в тупик. Также к хавбеку был интерес со стороны "Колоса", но ковалевцы якобы отказались от идеи подписать центрхава. Кроме того, футболиста предлагали "Александрии".

После начала полномасштабной войны Тилль воспользовался правом иностранца и переехал в Турцию. Там он не преуспел и его готовы отпустить, а он сам - вернуться в Украину, поэтому рассматривает предложения и выбирает наиболее привлекательное.

Контракт игрока до лета принадлежит "Эюпспору", а в настоящий момент он играет в аренде за "Шанлыурфаспор"

Напомним, Тиль выступал за "Ворсклу" в 2021-2022 годах, за которую провел 32 матча (12 голов и 9 ассистов).

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Источник:
Telegram-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
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