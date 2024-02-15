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Экс-звезда Ворсклы может вернуться в полтавский клуб
Оливье Тилль может снова оказаться в УПЛ
Фото: ФК Ворскла
Люксембургский полузащитник Оливье Тилль может вернуться в "Ворсклу", сообщает журналист Игорь Бурбас.
27-летний игрок вел переговоры с ЛНЗ, однако они пока зашли в тупик. Также к хавбеку был интерес со стороны "Колоса", но ковалевцы якобы отказались от идеи подписать центрхава. Кроме того, футболиста предлагали "Александрии".
После начала полномасштабной войны Тилль воспользовался правом иностранца и переехал в Турцию. Там он не преуспел и его готовы отпустить, а он сам - вернуться в Украину, поэтому рассматривает предложения и выбирает наиболее привлекательное.
Контракт игрока до лета принадлежит "Эюпспору", а в настоящий момент он играет в аренде за "Шанлыурфаспор"
Напомним, Тиль выступал за "Ворсклу" в 2021-2022 годах, за которую провел 32 матча (12 голов и 9 ассистов).
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