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Пока что банкротства не будет. Суд принял решение о взыскании долгов с Вереса

Премьер-лига
Обновлено

В пользу части кредиторов будут перечислены акции клуба

Пока что банкротства не будет. Суд принял решение о взыскании долгов с Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Хозяйственный суд Ровенской области принял решение по делу о банкротстве НК "Верес".

План санации согласно определению суда предусматривает удовлетворение требований кредиторов путем отмены задолженностей и перечисления в пользу части кредиторов акций клуба по допэмиссии на фондовом рынке.

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Как сообщает "Верес", мероприятия, предусмотренные планом санации, будут способствовать укреплению и оздоровлению клуба.

Напомним, что дела о банкротстве клуба рассматривался после того, как "Верес" не смог рассчитаться с подрядчиками, которые выполняли работы по строительству клубной базы.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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