Минай подписал 20-летнего защитника Зари

" Минай " представил своего очередного зимнего новичка.

Игроком закарпатской команды стал 20-летний защитник Ярослав Кисель, который до этого выступал в "Заре".

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Условия и сроки (аренда или полноценный контракт) соглашения сторон остаются неизвестными.

Напомним, что защитник в этом сезоне дебютировал в УПЛ, сыграв 1 минуту в матче луганчан против "Александрии". В основном же Кисель играл за "Зарю" U-19.