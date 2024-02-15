  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай подписал 20-летнего защитника Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай подписал 20-летнего защитника Зари

Премьер-лига
Обновлено

Закарпатский клуб представил зимних новичков

Минай подписал 20-летнего защитника Зари

Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" представил своего очередного зимнего новичка.

Игроком закарпатской команды стал 20-летний защитник Ярослав Кисель, который до этого выступал в "Заре".

Читайте такжеОчередной шанс. Минай представил Вакулу в качестве игрока команды

Условия и сроки (аренда или полноценный контракт) соглашения сторон остаются неизвестными.

Напомним, что защитник в этом сезоне дебютировал в УПЛ, сыграв 1 минуту в матче луганчан против "Александрии". В основном же Кисель играл за "Зарю" U-19.

По теме
yellow-arrow
Предложили лучшие условия. ЛНЗ выиграл борьбу за Тилля у Ворсклы
yellow-arrow
Пономарьов: Мне понравились все матчи, которые Рух провел на этих сборах
yellow-arrow
Защитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме
Заря (Луганск) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости