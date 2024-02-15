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Дикий: Продолжаем работать, чтобы в телепуле УПЛ были все 16 клубов
Пока что договориться смогли только 13 клубов
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Исполнительный директор
Напомним, что сейчас в телепул входят 13 клубов УПЛ , кроме "Динамо", "Зари" и "Днепра-1".
- Как всегда остается риск, по крайней мере, он был в прошлом - что кто-то из клубов передумает. Как вы договорились с ними о передаче прав? Кому-то что-то может не понравиться, они выходят из этого проекта – где гарантии, что никто не выпадет из 13 клубов, которые есть сейчас?
- На сегодняшний день у нас есть уверенность, что 13 клубов остаются. Продолжаем работать, чтобы у нас было 16 клубов, у всех есть равные права и обязанности. Надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать все 16 клубов.
– То есть гарантий пока нет?
– Есть договорные отношения.
– О передаче прав?
– Да. Ну любой договор, откровенно, может быть расторгнут. Но на сегодняшний день есть договорные обязанности с клубами. Есть уверения, что они с нами на этом пути.
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