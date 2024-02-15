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Дикий: Продолжаем работать, чтобы в телепуле УПЛ были все 16 клубов

Премьер-лига

Пока что договориться смогли только 13 клубов

Дикий: Продолжаем работать, чтобы в телепуле УПЛ были все 16 клубов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, чтобы объединить в телепул все 16 клубов Лиги.

Напомним, что сейчас в телепул входят 13 клубов УПЛ , кроме "Динамо", "Зари" и "Днепра-1".

- Как всегда остается риск, по крайней мере, он был в прошлом - что кто-то из клубов передумает. Как вы договорились с ними о передаче прав? Кому-то что-то может не понравиться, они выходят из этого проекта – где гарантии, что никто не выпадет из 13 клубов, которые есть сейчас?

- На сегодняшний день у нас есть уверенность, что 13 клубов остаются. Продолжаем работать, чтобы у нас было 16 клубов, у всех есть равные права и обязанности. Надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать все 16 клубов.

– То есть гарантий пока нет?

– Есть договорные отношения.

– О передаче прав?

– Да. Ну любой договор, откровенно, может быть расторгнут. Но на сегодняшний день есть договорные обязанности с клубами. Есть уверения, что они с нами на этом пути.

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Украинская Премьер-лига Евгений Дикий телепул
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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