Черноморец никак не может одолеть Реал Фарму

Футболисты одесского "Черноморца" во второй раз за неполную неделю встретились в спарринге с земляками из "Реала Фармы". Этот матч проходил на клубной базе "моряков" в Совиньоне и проводился в три тайма по 30 минут каждый.

В стартовом составе старшего по рангу коллектива вышли ведущие исполнители – в частности, Орест Кузык, Зиги Бадибанга и Самсон Иеде. Однако до голов в первом тайме дело так и не дошло.

Без взятия ворот обошлось и во втором, когда состав "моряков" стал меняться. А вот в третьей тридцатиминутке команды обменялись забитыми мячами. В разгар третьего тайма счет открыл "Черноморец": после подачи углового боснийский легионер "моряков" Владимир Арсич эффектным ударом головой поразил цель.

Не желая уступать более опытному сопернику, футболисты "Реала Фармы" на последней минуте поединка сумели огорчить хозяев поля. Мяч был заброшен на ход Марку Шилову, тот сумел пройти мимо защитника "моряков", поскользнувшегося на влажном газоне, и выйдя на свидание с голкипером, оказался победителем в этой дуэли. В итоге – 1:1.