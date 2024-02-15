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Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
"Очень приятно, когда президент разбирается в футболе"
Фото: ФК Динамо
Президент "
"Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников в Европе. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции.
Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300.
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Желаю, чтобы ты быстрее обрел уверенность, которая у тебя была до травмы. Тебя ждет большое будущее", - сказал Суркис.
"Спасибо за такие слова. Очень приятно, когда президент разбирается в футболе", - пошутил Шапаренко в ответ.
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