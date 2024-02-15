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Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300

Премьер-лига
Обновлено

"Очень приятно, когда президент разбирается в футболе"

Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис записал аудиосообщение для полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

"Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников в Европе. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции.

Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300.

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Желаю, чтобы ты быстрее обрел уверенность, которая у тебя была до травмы. Тебя ждет большое будущее", - сказал Суркис.

"Спасибо за такие слова. Очень приятно, когда президент разбирается в футболе", - пошутил Шапаренко в ответ.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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1 голосов
Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
16.02.2024 в 08:12
Для початку на ноги його поставте. Більше року не грає по нормальному. Шо ви, 2 пенька, з Резо, за міжсезоння напрацювали? Хоть якесь підсилення? 0! Всі намагаються підсилиться: Минай, Верес, Металіст,..всі Тільки в дедушек все ок, нічого не треба.
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Комментарии 9
жека-киев (биг виладж)
16.02.2024 в 08:12
Для початку на ноги його поставте. Більше року не грає по нормальному. Шо ви, 2 пенька, з Резо, за міжсезоння напрацювали? Хоть якесь підсилення? 0! Всі намагаються підсилиться: Минай, Верес, Металіст,..всі Тільки в дедушек все ок, нічого не треба.
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1
1
ukatan (Харьковская обл.)
16.02.2024 в 07:22
Молодец Игорек, не мелочится. Интересно какая клаусула была в свое время у Ринкона и Гавранчича, которые ушли свободными агентами. Так и Шапаренко уйдет.
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2
1
жека-киев (биг виладж)
16.02.2024 в 07:51
Циганков в розквіті сил, 25 років, пішов за 5, і то, чиста благодійність, могли йти безкоштовно. просто старі безтолкові пеньки які нічого не роблять, займаються трансферами.
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oleg.m.3972 (Харьков)
16.02.2024 в 07:09
Да, чё уж там мелочится... Пиши 300 млд. Ржать, так уже на полную
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2
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Caballero (DC)
16.02.2024 в 06:58
"Мудрий" Гарік. Тільки він забув сказати стосовно себе не "бути", а "мати 300".
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0
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LEVgcUqs (Чернігів)
16.02.2024 в 06:39
Ну, на рахунок клаусули він сказав вірно.
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0
3
Kondor (Веселе)
16.02.2024 в 06:30
Дуже приємно,коли президент має чуство гумору.
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1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.02.2024 в 04:36
динамовские клоуны в каком-то своем мирке живут. От реальности они на 2498 световых лет находюцца
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2
1
Caballero (DC)
16.02.2024 в 06:57
Это точно.
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0
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