Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300

Президент " Динамо " Игорь Суркис записал аудиосообщение для полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

"Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников в Европе. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции.

Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300.

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Желаю, чтобы ты быстрее обрел уверенность, которая у тебя была до травмы. Тебя ждет большое будущее", - сказал Суркис.

"Спасибо за такие слова. Очень приятно, когда президент разбирается в футболе", - пошутил Шапаренко в ответ.