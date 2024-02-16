Металлист 1925 проиграл в спарринге сопернику из Ганы

Харьковский "Металлист 1925" закончил для себя зимние сборы 2024. Команда Виктора Скрипника в шестом спарринге уступила представителю Ганы "Райт ту Дрим".

"Райт ту Дрим" – это африканская футбольная академия, которая имеет несколько филиалов, в структуру которой входят датский "Нордшелланн", американский "Сан Диего" и другие. Ее выпускники играют в топ-чемпионатах и сборных своих стран. Эта команда в спарринге в итоге оказалась сильнее украинской – 3:1.

За "Металлист 1925" забил Ари Моура – это его второй гол на этих сборах. Первый он забил в ворота норвежского "Согндала". Однако сегодняшний гол бразильца случился уже тогда, когда соперник забил трижды. Времени исправить ситуацию еще было достаточно, а вот сил – нет. Поэтому третье поражение МХ1925 на этих сборах в шести матчах. Команда возвращается в Украину.

6 февраля. 13:00. Испания. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион "Пинатар Арена". Контрольный матч №6

"Металлист 1925": Сидоренко (Проценко 46), Жичиков (Капинус 46), Ткачук (Имереков 46), Безуглый (Курило 46), Чирук (Фарина 46), Вачиберадзе (Червак 46), Русин (Юрченко 46), Ари Моура (Гармаш 46), Борячук (Габелок 46), Овусу (Юсов 46), Бычек (Сидоров 46)

Замена: Панченко, Обинайя

Главный тренер - Виктор Скрипник

"Райт ту Дримс": Энди, Стефен, Диалло, Вилладс, Уолкер (Мигу 62), Виллум (Брайан 86), Жустин, Салеб (к), Жуго (Тобиас 77), Алио, Леви (Тоби 72)

Главный тренер - Джими Траоре

Голы: Ари Моура 30 - Уолкер 2, Леви 18, Вилладс 28