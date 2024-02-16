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Шахтер планирует допускать на "Арену Львов" 300-400 зрителей, Карпаты на "Украину" - до 3 000
Некоторые клубы еще не определились с количеством
Шахтер
Стало известно, какое количество болельщиков планируют допускать украинские клубы на стадионы в весенней части сезона.
Как сообщает KDK, "
"Черноморец" будет допускать 1-2 тысяч фанов на одноименный стадион.
"Карпаты" смогут допустить 3 000 зрителей на стадион "Украина".
"Динамо", "Кривбасс" и "Полесье" еще не определились с цифрами.
Ранее "Верес" объявил, что будет допускать на трибуны стадиона – 1200-1300 зрителей.
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Источник:KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
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