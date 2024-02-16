Шахтер планирует допускать на "Арену Львов" 300-400 зрителей, Карпаты на "Украину" - до 3 000

Стало известно, какое количество болельщиков планируют допускать украинские клубы на стадионы в весенней части сезона.

Как сообщает KDK, " Шахтер " на "Арене Львов" сможет допускать на трибуны 300-400 зрителей.

"Черноморец" будет допускать 1-2 тысяч фанов на одноименный стадион.

"Карпаты" смогут допустить 3 000 зрителей на стадион "Украина".

"Динамо", "Кривбасс" и "Полесье" еще не определились с цифрами.

Ранее "Верес" объявил, что будет допускать на трибуны стадиона – 1200-1300 зрителей.