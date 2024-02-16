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Шахтер планирует допускать на "Арену Львов" 300-400 зрителей, Карпаты на "Украину" - до 3 000

Премьер-лига
Обновлено

Некоторые клубы еще не определились с количеством

Шахтер планирует допускать на "Арену Львов" 300-400 зрителей, Карпаты на "Украину" - до 3 000

Шахтер

Новина українською

Стало известно, какое количество болельщиков планируют допускать украинские клубы на стадионы в весенней части сезона.

Как сообщает KDK, "Шахтер" на "Арене Львов" сможет допускать на трибуны 300-400 зрителей.

"Черноморец" будет допускать 1-2 тысяч фанов на одноименный стадион.

"Карпаты" смогут допустить 3 000 зрителей на стадион "Украина".

"Динамо", "Кривбасс" и "Полесье" еще не определились с цифрами.

Ранее "Верес" объявил, что будет допускать на трибуны стадиона – 1200-1300 зрителей.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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Источник:
KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
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