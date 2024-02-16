Директор Днепра-1: Бан продолжается, деньги присланы, ждем информацию от Йовичевича и УЕФА

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман рассказал о ситуацию с трансферным баном, который был наложен на клуб ФИФА из-за долгов клуба пред бывшим тренером Игорем Йовичевичем.

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– Работа на трансферном рынке будет продолжаться, учитывая травмы и отъезд бразильцев? И каковы последние новости о трансферном бане?

- Бан продолжается, деньги присланы, мы ждем информацию от Йовичевича и УЕФА, что деньги официально получены и бан снят. Думаю, этот вопрос решится в течение нескольких дней. И, конечно, команда успеет зарегистрировать Очеретько и других потенциальных новичков.