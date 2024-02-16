Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Днепра-1: Бан продолжается, деньги присланы, ждем информацию от Йовичевича и УЕФА
В Днепре-1 говорят, что снятие бана - дело ближайших дней
scdnipro1.com.ua
Коммерческий директор "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
– Работа на трансферном рынке будет продолжаться, учитывая травмы и отъезд бразильцев? И каковы последние новости о трансферном бане?
- Бан продолжается, деньги присланы, мы ждем информацию от Йовичевича и УЕФА, что деньги официально получены и бан снят. Думаю, этот вопрос решится в течение нескольких дней. И, конечно, команда успеет зарегистрировать Очеретько и других потенциальных новичков.
Популярное сейчас
- Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов
- 18-летний украинский футзалист погиб на войне против России
- В российской колонии умер оппозиционный политик Навальный
- Пресная игра и травма Буяльского. ТМ. Динамо - РФШ 1:0
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО