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Горбач – о сборах Зари: Тренировки изнурительные. По беговой работе напоминает сборы с Динамо при Луческу
Конкуренция в команде усилилась
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Арендованный у "Динамо" нападающий "Зари" Игорь Горбач прокомментировал подготовку луганцев ко второй части сезона.
“ - Как "Заря" проводит предсезонку в Турции?
– Сборы сложные. Тренировки изнурительные. По беговой работе напоминает собрание из "Динамо" при Луческу. Много бегаем, стараемся хорошо подготовиться физически и тактически.
Первый круг был провальным, но сейчас мы не говорим о случившемся. Постараемся поправить ситуацию. Все хотят выложиться по полной. Думаю, что второй круг для "Зари" будет совсем другим.
– Примечательно, что "Заря" сделала выводы с лета, проведя активную работу на трансферном рынке. Как новички себя чувствуют в команде?
– У нас очень хороший коллектив, потому мы новичков хорошо приняли. Чувствуют себя удобно, интегрируются в состав. В коллективе к ним хорошо относятся.
– Вы между собой говорили о том, в какие реалии они могут попасть в Украину?
– Мы об этом не говорили. Я думаю, они должны думать о том, куда они едут. Сами оценили ситуацию. Если они согласились перейти в "Зарю", то точно оценили все последствия. Весь мир видит, что творят орки, поэтому их решение перейти в "Зарю" и является ответом на ваш вопрос.
– Выросла ли конкуренция в “Заре” по сравнению с летом?
– Очень выросла. Когда я пришел в "Зарю", были кадровые потери. Много травмированных. Сейчас все вернулись, пришли новички. Конкуренция значительно усилилась”, – сказал Горбач.
В первой части сезона нападающий провел в составе луганцев 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя ассистами. Все результативные действия он оформил в Лиге конференций.
Следующий официальный матч "Заря" проведет 26 февраля против "Ворсклы". Этому поединку предшествует последний спарринг луганцев на турецких сборах против "Валмиеры" 17 февраля.
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