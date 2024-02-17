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Заря - Валмиера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Заря – Валмиера: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря - Валмиера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: Зоря

Новина українською

В субботу, 17-го февраля луганская "Заря" будет играть финальный матч на зимних сборах в Турции 2024. Соперником "Зари" будет представитель высшего дивизиона Латвии – "Валмиера".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

"Заря" (Украина) "Валмиера" (Латвия)

Видеотрансляция – YouTube

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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