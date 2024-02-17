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Заря - Валмиера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Заря – Валмиера: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Зоря
В субботу, 17-го февраля луганская "Заря" будет играть финальный матч на зимних сборах в Турции 2024. Соперником "Зари" будет представитель высшего дивизиона Латвии – "Валмиера".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Турция. Контрольный матч
"Заря" (Украина) – "Валмиера" (Латвия)
Видеотрансляция – YouTube
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