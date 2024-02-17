Вернидуб: Очень рассчитываю на Твердохлиба и Микитишина

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб ответил на вопросы пресс-службы криворожской команды.

Юрий Николаевич, как в целом оцениваете испанский сбор "Кривбасса"?

Провели неплохой сбор. За месяц сыграли здесь семь контрольных матчей. Классные условия для тренировок и восстановления. Все прошло на хорошем уровне.

Как оцените игру новичков команды - Твердохлиба и Микитишина?

Еще рано оценивать. Они очень хорошо работают, адаптировались к команде. Очень рассчитываю на этих футболистов. Надеюсь, они как можно скорее заиграют у нас и станут основными игроками команды.

Наш третий и пока что последний зимний новичок - Натаниэль Сантини. Как можете прокомментировать его подписание?

Он только недавно приехал, дали ему возможность сыграть только 30-40 минут. Выступает на позиции центрального защитника. Очень на него рассчитываем также. Хочу, чтобы он как можно быстрее влился в наш коллектив. Сантини защищал цвета неплохих клубов, последний из которых "Сьон". У нас немного проседало звено центра обороны, поэтому это усиление. Натанаэлю еще нужно время, чтобы он набрал свои лучшие кондиции.

Этот сбор для "Кривбасса" был не только учебно-тренировочным, но и сбором средств для защитников Украины. Довольны ли вы и этим сбором?

Очень. Это говорит о том, что ФК "Кривбасс", даже находясь за рубежом, занимается помощью для Вооруженных Сил Украины. И это очень классно. Собрали неплохую сумму, чтобы приобрести машину и передать нашим защитникам.

"Кривбасс" провел неплохую трансферную кампанию. Но, как говорится, предела совершенству не существует. Какое звено вы бы еще хотели усилить?

Все. Вы только что подтвердили: предела совершенству нет. Это нужно для того, чтобы ребята понимали, что надо постоянно работать еще лучше. А мы продолжим искать новичков, которые еще более голодны к футболу и смогут играть еще лучше.

Как Испания приняла "Кривбасс"? Вернется ли сюда команда в следующем году?

Очень классный сбор. Гораздо больше здесь понравилось, чем в прошлом году в Турции. Что очень важно для хорошей подготовки - это отличные погодные условия. За весь месяц только однажды шел дождь, например. Поля, восстановление игроков, отель - все на высоком уровне. Но, самое главное, что я здесь не увидел ни одного россиянина. Хочется сюда приезжать снова.

Напомним, 23 февраля состоится первая игра в этом году в рамках УПЛ. "Кривбасс" сыграет против "ЛНЗ" в 15:30