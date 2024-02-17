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С Буяльским и Ванатом. Стал известен состав Динамо на спарринг против Шерифа
Капитан возвращается в основную одиннадцатку
фото - ФК "Динамо" Київ
В заключительном спарринге на турецких сборах "Динамо" встретится с "Шерифом". Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал состав на эту игру.
Бущан – Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко – Шепелев, Бражко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.
Запасные: Нещерет, Дячук, Гусев, Дубинчак, Шапаренко, Царенко, Бенито, Супряга.
Ранее было известно, что игра начнется в 16:00, однако начало было перенесено на 15:00. За ходом матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.
Напомним, что официальную часть года "Динамо" начнет матчем против "Металлиста 1925" 25 февраля.
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