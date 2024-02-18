Тренер Вереса: Совместными усилиями нужно сделать все, чтобы остаться в элитном дивизионе

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, как состоялось сборы ровенской команды и что он ожидает от второй половины сезона УПЛ.

Я человек не суеверный и не считаю, что успешно выступив в Турции, мы уже исчерпали весь победный запас. Тогда что, ничего не остается, как после очередной победы требовать от подопечных в следующем матче действовать в пол силы? Нет, так не бывает: мастерство есть или отсутствует.

На турецком сборе обошлось без повреждений?

Имелись микротравмы, но они не имели определяющего значения. Более того, даже те футболисты, которые восстанавливались после повреждений в конце сбора, обогатились игровой практикой.

Похоже, благодаря активности на трансферном рынке, во второй части сезона в "Вереске" будет длинная скамья запасных.

Действительно, сейчас уже нужно хорошо поразмыслить, кому доверить место в стартовом составе. Этакая приятная головная боль. Конечно, острая конкуренция будет способствовать мотивации, подопечные постараются использовать каждую возможность проявить себя эффективнее.

Кого-нибудь из новобранцев не выделите?

Этого не стоит делать. Важно, что они быстро вписались в коллектив и горят желанием помочь "Вересу" выкарабкаться из опасной зоны.

25 февраля "Верес" в 18 туре чемпионата УПЛ будет принимать "Колос". Это будет незаурядное событие, ведь впервые во время военного положения на календарном матче официально будут присутствовать зрители.

"Верес" всегда был силен своим 12 игроком. Убежден, что раньше ровенская команда неудачно играла в родных стенах, потому что болельщиков не было. Сейчас ситуация меняется. Со своей стороны постараемся не разочаровывать своих преданных фанатов. Совместными усилиями нужно сохранить для Ровно "прописку" в элитном дивизионе украинского футбола.

Напомним, во время зимних сборов в Турции "Верес" не проиграл ни в одном из восьми спаррингов. Перед началом второй половины сезона УПЛ "Верес" разместился на 15 строчке с 12 очками.